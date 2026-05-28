Колесов сообщил петербуржцам о дождливой и холодной погоде перед выходными

Перед выходными в Санкт-Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Улучшение ожидается только в воскресенье. На следующей неделе воздух прогреется до 20 градусов.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что утром 27 мая воздух в городе прогрелся до 10,9 градуса, но после начала дождя температура понизилась. В течение всего дня показатели не поднимались выше девяти градусов. По словам синоптика, 27 мая стал одним из самых холодных Дней города за всю историю наблюдений и самым холодным праздником в этом веке.

По данным Колесова, 28 мая в регионе стало еще холоднее. Территория закрыта облаками, дожди будут идти весь день. В Петербурге утром температура воздуха осталась на отметке в шесть градусов, а выше восьми температура в течение дня не поднимется.

Циклон не спешит покидать европейскую территорию России и будет медленно заполняться. В пятницу на территории региона сохранится холодная погода из-за облаков, дождей и северо-западного ветра. Температура воздуха в Петербурге опять будет в районе девяти градусов, добавил синоптик в своем Телеграм-канале.

Согласно прогнозу Колесова, в субботу станет теплее. Температура должна превысить показатель в десять градусов, но дождей будет много. Улучшение погоды синоптик перенес на воскресенье. Эксперт подчеркнул, что на следующей неделе ожидается потепление. Температура воздуха в регионе продолжит повышаться до 15-20 градусов и выше.