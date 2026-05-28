Артемий Лебедев выплатил 300 тысяч рублей за оскорбление Екатерины Мизулиной

Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Деньги были перечислены в Общероссийский народный фронт.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Телеграм-канале сообщила, что судебные приставы взыскали с блогера и дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей. Деньги перечислены в рамках исполнения решения суда по иску о защите чести и достоинства. Мизулина отметила, что все средства она направила в Общероссийский народный фронт.

Напомним, что Лефортовский суд в Москве удовлетворил иск Лиги безопасного интернета. Суд признал наличие оскорблений Мизулиной в пяти видеоматериалах. Ответчиков обязали удалить контент и выплатить компенсацию морального вреда.

Лебедев ранее извинился за «ощущение» оскорбления Мизулиной. Он заявил, что не оскорблял ее лично, но не одобряет деятельность Лиги безопасного интернета.

Напомним, что 1 августа 2024 года на YouTube вышло интервью с Артемием Лебедевым, в котором дизайнер подверг критике Лигу безопасного интернета и ее руководителя. В ответ Екатерина Мизулина объявила о намерении подать в суд на Лебедева с иском о защите чести и достоинства, требуя компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Кроме того, суд запретил дальнейшее распространение видеороликов с оскорблениями в адрес Екатерины Мизулиной. Судья также обязала Артемия Лебедева удалить определенные фразы из фрагментов видеозаписей.