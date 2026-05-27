Авито Работа запустила онлайн-мониторинг рынка труда

Авито Работа внедрил новый цифровой инструмент для работодателей, собирающий данные о вакансиях, соискателях и зарплатах.
Как сообщили в пресс-службе Авито, «Мониторинг рынка труда» включает три блока: спрос и предложение с индексом конкуренции (число соискателей на одного работодателя) в целом по стране и по каждому региону, динамику зарплатных предложений с отображением медианы, нижнего и верхнего квартилей, а также распределение по графикам работы, плюс обзор структуры отрасли по группам профессий с разделением на «Офисные и другие» и «Рабочие, линейные, такси и транспорт». Аналитика доступна не только для крупнейших городов, но и для небольших рынков при достаточном объёме данных.
«Мониторинг рынка труда помогает работодателям принимать решения, опираясь на фактические данные… позволяет гибко настраивать условия вакансий и быстрее находить кандидатов в разных сегментах», — заявил управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.