Авито Работа запустила онлайн-мониторинг рынка труда

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края появились новые детали. Телефон Сергея Усольцева шел на гудки уже после начала поисков, а налоги за предпринимателя были оплачены, когда его уже искали. Исчезновение семьи Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время турпохода недалеко от поселка Кутурчин в Манско-Уярском округе Красноярского края. Маршрут семьи вел к горе Буратинка.О пропаже стало известно 2 октября, после чего началась масштабная поисковая операция. Она продолжалась до 12 октября, но была свернута из-за снегопадов. Спасатели не нашли никаких следов пропавшей семьи.Спасатели вернулись на место исчезновения 23 мая 2026 года. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». За первый день поисков поисковики прочесали...