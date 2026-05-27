На Сенатской площади возложили цветы к Медному всаднику в День города

В честь 323-й годовщины основания Санкт-Петербурга на Сенатской площади прошла церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

В мероприятии у Медного всадника принял участие вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков вместе с представителями городского правительства. В мессенджере «Макс» Поляков сообщил, что Петербург по праву считается одним из главных культурных и исторических центров России.

По его словам, неповторимая архитектура, богатое наследие и особая атмосфера города вдохновляют миллионы людей. Власти сохраняют традиции Петра I и продолжают развивать Северную столицу для комфорта будущих поколений.

Напомним, что Санкт-Петербург 27 мая отметил 323 года со дня основания. За три с лишним века Северная столица стала колыбелью русского флота, центром научных открытий и символом стойкости в годы блокады. Также в честь дня рождения города в Мариинском дворце заложили «капсулу времени» с посланием потомкам, которую вскроют через 100 лет.