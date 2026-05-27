На ПМЭФ пройдет сессия о культурном сотрудничестве между Россией и США

Представители США и России планируют обсудить инновационные подходы к сотрудничеству в области гуманитарных отношений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В рамках ПМЭФ-2026 4 июня состоится бизнес-диалог между представителями России и США. Также запланирована отдельная сессия, посвященная культурному аспекту двусторонних связей.

Организаторами бизнес-диалога выступят Американская торговая палата России (AmCham Russia) и Фонд Росконгресс. Президент и главный исполнительный директор AmCham Роберт Эйджи отметил, что интерес к профессиональному и гуманитарному диалогу между двумя странами сохраняется, несмотря на сложности последних лет. По словам Эйджи, ПМЭФ остается одной из немногих международных площадок, где возможен такой открытый разговор.

В рамках сессии «Россия – США: диалог культур» участники планируют обсудить инновационные подходы к сотрудничеству в области гуманитарных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ПМЭФ в мессенджере «Макс».

Напомним, что форум пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Почетным гостем мероприятия станет Саудовская Аравия.

Также ранее стало известно, что форум посетит глава федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. По словам гостя, он станет первым за несколько лет официальным представителем американского правительства на ПМЭФ.