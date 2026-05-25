Петербуржец получил девять месяцев колонии за нападение на водителя СК

Калининский районный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к девяти месяцам колонии-поселения за нападение на водителя служебного автомобиля Следственного комитета.

По данным суда, 10 февраля 2026 года фигурант управлял автомобилем «Хендэ Соната» на улице Руставели и вел себя на проезжей части агрессивно. Он начал выполнять опасные маневры, создававшие угрозу для других участников движения. Это происходило после того, как водитель машины Следственного комитета сделал ему замечание.

Затем фигурант вышел из своей иномарки, подошел к автомобилю оппонента и принялся оскорблять его. После этого через открытую дверь машины обвиняемый замахнулся на водителя и нанес ему удары по руке и шее.

В итоге жителя Северной столицы признали виновным в хулиганстве. Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый полностью признал свою вину, пишет «Форпост».

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запретили управлять транспортными средствами на два с половиной года.