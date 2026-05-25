Медведев выступил против сокращения летних каникул школьников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил против отказа от длинных летних школьных каникул. По его мнению, каникулы необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новому учебному году.

Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что не следует отказываться от необходимости длинных летних каникул. Зампред Совбеза также назвал их традицией для страны.

Кроме того, Медведев напомнил школьную фразу о том, что звонок предназначен для учителя. По его словам, каникулы жизненно необходимы педагогам, чтобы восстановить силы и подготовиться к новым четвертям или триместрам. Дети в свою очередь должны уходить на перезагрузку вместе с родителями.

Зампред Совбеза также отметил, что летний отдых кажется слишком продолжительным только в том случае, если ребенку нечем заняться и негде проявить свои таланты. Он подчеркнул важность организации разнообразного, познавательного и активного досуга детей в летний период.