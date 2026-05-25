ФК «Зенит» в понедельник отметил 101 год со дня основания клуба

Футбольный клуб «Зенит» отмечает годовщину со дня основания. Команда является одним из символов Санкт-Петербурга и занимает важное место в истории отечественного футбола.

В понедельник клуб из Северной столицы отмечает очередной день рождения. Сине-бело-голубые стали одним из главных брендов Петербурга.

С днем рождения «Зенит» поздравил глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он подчеркнул, что клуб является частью культурного кода города на Неве. По его словам, независимо от отношения граждан к футболу, команда вызывает интерес и эмоциональный отклик у жителей города.

Ваньчков отметил, что для Петроградского района «Зенит» имеет особое значение. Он пояснил, что на территории района расположены два ключевых объекта клубной инфраструктуры. Это филиал академии «Газпром» для подготовки молодых спортсменов. Также на Крестовском острове находится домашняя арена команды. Стадион вмещает почти 70 тысяч болельщиков.

Напомним, что 17 мая «Зенит» стал чемпионом РПЛ 2025-2026. Решающим стал матч с «Ростовом», который завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный гол на 14‑й минуте забил Александр Соболев.