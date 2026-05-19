УФАС Петербурга возбудило дело в отношении лабораторной службы «Хеликс»

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении лабораторной службы «Хеликс». Поводом стала реклама дыхательного теста с указанием цены 515 рублей.

В антимонопольное ведомство обратился гражданин. Заявитель увидел в Интернете рекламу дыхательного теста с ценой 515 рублей. Каких-либо дополнительных условий в объявлении не приводилось.

Однако при проверке специалисты выяснили, что на официальном сайте лаборатории «Хеликс» цена того же самого исследования составляет 2,4 тысячи рублей. Разница между заявленной и реальной стоимостью оказалась почти в пять раз выше.

Антимонопольщики отметили, что закон «О рекламе» запрещает публиковать информацию без существенных условий о товаре. Отсутствие важных сведений искажает смысл рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

В случае доказательства вины лаборатории нарушителю назначат штраф, а окончательный размер наказания определит суд.