Продюсер «Иванушек» назвал причину удаления International из названия группы

Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко объяснил, почему слово International зачеркивают на афишах коллектива. По его словам, это одновременно пиар-решение и выражение позиции в рамках дискуссии об англицизмах.

Матвиенко в беседе с ТАСС рассказал о решении зачеркивать слово International на афишах коллектива. По его словам, это связано с общественной дискуссией об англицизмах. Матвиенко сообщил, что слово будут зачеркивать до тех пор, пока сохраняется обсуждение этой темы. Продюсер назвал такое оформление одновременно пиар-решением и выражением позиции.

Продюсер считает проблему чрезмерного использования англоязычных заимствований актуальной. Он добавил, что воспринимает изменение оформления названия как символический жест и своего рода демарш.

Ранее Матвиенко допускал возможность изменения названия коллектива на фоне дискуссии об англицизмах. По его словам, основной вариант может быть сокращен до «Иванушки», а слово International останется в зачеркнутом виде.