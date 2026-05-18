Спасатели обследовали 12 квадратных километров в поисках семьи Усольцевых

На территории Красноярского края продолжаются поиски семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября 2025 года. Спасатели обследовали 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка.

Спасатели работали 15 и 16 мая в окрестностях деревни Кутурчин Партизанского района. За двое суток поисковая группа обследовала 11 километров подъездных путей к туристическим тропам и прочесала 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка, сообщили сотрудники КГКУ «Спасатель».

Председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев заявил, что продолжительность операции «ЛизаАлерт» зависит от погодных условий и количества других поисков, которые одновременно ведутся в регионах.

Накануне специалисты обследовали четыре курумника на высоте около 985 метров и примерно девяти квадратных километров горного склона, где могла проходить предполагаемая траектория спуска.

Активную фазу поисков возобновили в мае. После схода снега и до появления высокой травы данный период наиболее благоприятен для обнаружения следов. Масштабную операцию планируют развернуть в июне 2026 года.

К тому времени снег сойдет, и до появления густой зелени останется несколько недель. К поискам привлекут большую команду добровольцев и спасателей из разных регионов России.