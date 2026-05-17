Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу о войне в Афганистане для Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл через свою компанию Archewell Productions разрабатывают для Netflix полнометражную экранизацию мемуаров о войне в Афганистане «Нет выхода».

Издательство Pan Macmillan выпустило книгу «Нет выхода: пронзительная правдивая история людей в осаде» в 2019 году. В ней рассказывается о британском майоре Адаме Джоветте. Он командовал ротой «Изи», которая состояла из десантников и королевских ирландских рейнджеров. В июле 2006 года военные получили приказ удерживать районный центр Муса-Кала в Афганистане.

Принц Гарри отслужил в британской армии десять лет и дважды был в командировках в Афганистане. Вместе с Маркл и руководителем сценарного отдела Archewell Трейси Райерсон он выступит продюсером фильма по этой книге. Сценарий пишет номинант на премию «Оскар» Мэтт Чарман. Широкую известность ему принесла работа над фильмом «Шпионские мосты», сообщает Variety.

Напомним, что в фильмографии королевской четы уже есть несколько проектов, а именно «Королевы печенья», «Поло» и «Сердце непобедимого». Помимо экранизации «Нет выхода», в разработке находятся еще две ленты. Это фильмы по романам «Свадебная дата» Жасмин Гийори и «Встретимся у озера» Карли Форчун.

В марте стало известно о конфликте Гарри и Маркл с Netflix. Причиной стало отсутствие успешного контента. Проект «Нет выхода» является частью нового соглашения Archewell. Оно предусматривает первоочередное право показа после истечения срока действия общего договора.