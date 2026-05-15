Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ в 2026 году

Президент России Владимир Путин заявил, что деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году будет обширной. Участники обсудят вопросы, важные для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики.

Путин в пятницу провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. В ходе встречи глава государства сообщил, что деловая программа ПМЭФ-2026 по традиции будет обширной и наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса.

По словам президента, участники форума также обсудят темы, актуальные для зарубежных партнеров России и развития всей экономики страны.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня. Ранее стало известно, что стоимость участия во всех мероприятиях ПМЭФ в 2026 году вырастет с 19 мая до 1,6 миллиона рублей. До этой даты пакет «Участник» можно приобрести за 1,4 миллиона рублей.