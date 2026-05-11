Владельцы киберспортивных клубов в Петербурге сообщают о падении выручки на 20%

Выручка киберспортивных клубов в Санкт-Петербурге упала на 20% из-за обострения конкуренции. Причины заключается в росте числа конкурентов, демпинге и снижении покупательской способности клиентов.

В 2026 году рынок киберспортивных клубов Северной столицы оказался в непростой ситуации. Число заведений продолжает расти, но средняя прибыль на одну точку падает.

По данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, за год количество клубов увеличилось на 22% и достигло 230. Общая выручка выросла на 21%, однако медианная выручка на клуб снизилась на 1,5% до 984 тысяч рублей в месяц. Число посетителей выросло на 6,3%, а средний чек за визит поднялся почти на 13% до 1,8 тысячи рублей.

Главная причина заключается в обострении конкуренции. Так, на территории Петербурга открываются в основном независимые клубы, а не франшизы. Новые точки появляются рядом друг с другом, что усиливает борьбу за аудиторию. По данным экспертов, в районе «Балтийской жемчужины» за шесть лет число клубов в радиусе пяти километров увеличилось с пяти до 20.

Новые участники рынка снижают цены и предлагают скидки, что уменьшает средний чек и маржинальность. Некоторые владельцы отмечают падение выручки на 20% за год, пишет «Петербург2».

По оценкам аналитиков, в 2026 году прирост числа клубов в Петербурге составит 10–15%, что заметно ниже прошлогодних темпов. Рынок переходит от бурного роста к этапу, где важнее становится эффективность управления. Сильные и гибкие клубы смогут продолжить работу, но часть заведений будет вынуждена закрыться или выставить бизнес на продажу.