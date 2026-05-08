Отец Агутина опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Советский и российский композитор Николай Агутин опроверг информацию об ухудшении здоровья. Ранее 91-летний музыкант жаловался на затрудненное дыхание и боли в груди.

Отец певца Леонида Агутина рассказал 360.ru, что с его здоровьем все в порядке. По словам композитора, что-то заболело, но все обошлось.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщил, что Николаю Агутину стало плохо. Он жаловался на затрудненное дыхание и боли в груди. Московские врачи осмотрели музыканта и провели диагностику.

Напомним, что ранее фанаты заметили Агутина в одной из московских клиник. Тогда музыкант объяснил, что просто решил проверить здоровье в плановом порядке.