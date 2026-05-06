На фасаде дома в Адмиралтейском районе нашли трещины и выбоины

Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга потребовали от управляющей компании устранить повреждения фасада дома на Малодетскосельском проспекте. На стенах здания специалисты обнаружили трещины, выбоины и отслоения штукатурки.

Надзорное ведомство провело проверку в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Было установлено, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома на Малодетскосельском проспекте. На фасаде здания зафиксированы разрушения, отслоения штукатурно-окрасочного слоя, трещины и выбоины на стенах. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В связи с этим прокуратура предъявила в суд исковое заявление с требованием обязать обслуживающую организацию устранить нарушения. Иск находится на рассмотрении.