Клещи-мутанты атакуют южные регионы России

В 2026 году на юге России зафиксировали нашествие клещей-мутантов рода Hyalomma. Агрессивные паразиты активно преследуют человека, переносят смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку и практически не боятся репеллентов.

Клещи-мутанты

На юге страны были обнаружены агрессивные клещи рода Hyalomma, которые могут переносить смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Биологи предупреждают, что из-за аномально холодной и снежной зимы численность клещей в 2026 году будет рекордной во всей средней полосе.

Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с Life.ru объяснил, что численность клещей будет огромной. Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща очень высока. Образовавшийся толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил убежища паразитов от холода.

По словам эксперта, встретить клеща в лесу можно в конце апреля. Паразит пробуждается, как только температура воздуха достигает пяти градусов тепла. Такая погода в Подмосковье и других регионах средней полосы держится уже не первую неделю. Самые голодные особи уже выползают из проталин и готовятся к охоте. Сезон клещей-мутантов 2026 в России открыт задолго до майских праздников.

Биолог отмечает, клещи-мутанты раньше были типичны для Африки и Азии, а теперь стремительно осваивают юг России. Вместо того чтобы часами сидеть на травинке в ожидании жертвы, паразиты активно преследуют жертву, ориентируясь на тепло и запах.

Как выглядит клещ-мутант

Клещ Hyalomma крупнее привычных лесных клещей. Его тело вытянуто, лапы длинные и мощные. Самым узнаваемым признаком являются полосатые лапки. На темных конечностях заметны светлые или желтоватые кольца, из-за которых этих паразитов называют клещами-зебрами.

Обычно тело хиаломмы темно-коричневое или почти черное, в контрасте с полосатыми лапками. Эти клещи двигаются быстро и могут буквально бежать и запрыгивать на человека.

Ареал обитания

Любимые места обитания клещей Hyalomma включают сухие жаркие степи и полупустыни. Тенистые леса их не привлекают. К 2026 году ареал этих паразитов на юге России заметно расширился. В нескольких регионах уже говорят о нашествии клещей-зебр.

Клещ уже встречался в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. Также в список вошли Ставропольский и Краснодарский край. Также опасных насекомых видели в Калмыкии и на Кавказе.

Зона риска охватывает территории, где клещи могут появиться в ближайшее время. Речь идет о Воронежской и Саратовской областях, а также о Крыме. Дело в том, что перелетные птицы и сельскохозяйственные животные способны переносить клещей на большие расстояния.

Клещей-мутантов нет в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на большей части средней полосы и в Сибири. В этих регионах активны обычные клещи, но хиаломму там до сих пор не регистрировали.