Четверг, 30 апреля 2026
$74.69 €87.59 ¥10.94
6.1 C
Санкт-Петербург
Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева пропустили первую беседу о разводе в суде

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева не явились на предварительную беседу о разводе в суд Донского района Москвы.

Предварительная беседа в бракоразводном процессе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в отсутствие обеих сторон. На территорию судебного участка № 244 Донского района Москвы пришла только адвокат одной из сторон.

Беседа проходила в закрытом режиме, представитель находилась в суде не больше десяти минут и отказалась от комментариев, сообщает 360.ru.

Предварительная беседа является досудебной стадией рассмотрения дела. Судья или его помощник уточняет требования супругов, проверяет документы и пытается примирить стороны. Весной 2026 года Андреева официально подала на развод с Бондарчуком, беседа была назначена на 30 апреля.

Напомним, что Андреева младше режиссера на 21 год. В 2021 году она родила Бондарчуку сына Ивана. Разговоры о возможном разводе пары начались в 2024 году.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Балашихинский суд Московской области передал иск Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на 176 миллионов рублей в Лефортовский районный суд. Дело будет рассматриваться по месту жительства ответчиков.Иск Ларисы Долиной был направлен в Лефортовский районный суд. Певица требует возместить имущественный ущерб в размере 176 миллионов рублей. Судья огласил решение о передаче дела по подсудности.Помощник судьи уточнила, что рассмотрение будет проходить по месту жительства ответчиков. Среди фигурантов дела оказалась Анжела Цырульникова, которая была курьером мошенников и забрала деньги у Долиной. В деле также числятся другие участники преступной схемы. Хронология дела Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили певицу в необходимости срочно продать пятикомнатную квартиру в элитном районе Москвы и перевести вырученные средства на «безопасные...
В 2026 году на юге России зафиксировали нашествие клещей-мутантов рода Hyalomma. Агрессивные паразиты активно преследуют человека, переносят смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку и практически не боятся репеллентов. Клещи-мутанты На юге страны были обнаружены агрессивные клещи рода Hyalomma, которые могут переносить смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Биологи предупреждают, что из-за аномально холодной и снежной зимы численность клещей в 2026 году будет рекордной во всей средней полосе.Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с Life.ru объяснил, что численность клещей будет огромной. Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща очень высока. Образовавшийся толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил убежища паразитов от холода.По словам эксперта, встретить клеща в лесу можно в конце апреля. Паразит пробуждается, как только температура воздуха достигает пяти градусов тепла. Такая...
Новости дня

Новости

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb