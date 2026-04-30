Федор Бондарчук и Паулина Андреева пропустили первую беседу о разводе в суде

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева не явились на предварительную беседу о разводе в суд Донского района Москвы.

Предварительная беседа в бракоразводном процессе режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой прошла в отсутствие обеих сторон. На территорию судебного участка № 244 Донского района Москвы пришла только адвокат одной из сторон.

Беседа проходила в закрытом режиме, представитель находилась в суде не больше десяти минут и отказалась от комментариев, сообщает 360.ru.

Предварительная беседа является досудебной стадией рассмотрения дела. Судья или его помощник уточняет требования супругов, проверяет документы и пытается примирить стороны. Весной 2026 года Андреева официально подала на развод с Бондарчуком, беседа была назначена на 30 апреля.

Напомним, что Андреева младше режиссера на 21 год. В 2021 году она родила Бондарчуку сына Ивана. Разговоры о возможном разводе пары начались в 2024 году.