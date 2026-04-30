Долина отказалась от госпитализации после приступа боли в позвоночнике

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Этери Бериашвили"

Вечером 28 апреля 2026 года бригада скорой помощи прибыла в элитный жилой комплекс в центре Москвы к народной артистке России Ларисе Долиной. Дело в том, что 70-летняя певица несколько часов не могла пошевелиться из-за острого болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Инцидент произошел в личных апартаментах Ларисы Долиной, расположенных в престижном районе Москвы. Артистка находилась дома одна, когда внезапно почувствовала резкий дискомфорт в области позвоночника. По данным некоторых СМИ, характер боли был кинжальным и простреливающим.

Фото: Мойка78

Примерно через полчаса после первых ощущений Долина поняла, что не может изменить положение тела. Любая попытка повернуться на бок или привстать на кровати провоцировала усиление болевого синдрома.

Долина несколько часов лежала на кровати без движения до приезда скорой. Из-за болей, которые отдавали в ногу, любое движение спины вызывало у нее рвоту и холодный пот.

Источники предполагают, что у певицы острый корешковый синдром, то есть защемление нервов. Это часто случается при грыжах или старых травмах. В группе риска находятся люди, которые долго испытывают высокие нагрузки.

Сама певица в момент ухудшения самочувствия находилась в спальне. Именно там нашли певицу прибывшие на вызов медики. До приезда врачей артистка лежала с подушками под поясницей.

После уколов боль немного утихла, и Долина смогла присесть. Бригада предложила госпитализацию, однако артистка написала отказ от больницы и взяла ответственность на себя. Врачи оставили рекомендации и посоветовали вызвать невролога на дом.

Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Лариса Долина»

Боль из спины переходит в ягодицу и по задней поверхности бедра уходит в ногу. Это классический признак ущемления седалищного нерва или обострения поясничного остеохондроза с протрузией диска. Долина часто жаловалась на усталость спины после концертов. Нынешнее состояние может заставить пересмотреть гастрольный график.

Неврологи предупреждают о серьезной опасности. Человек несколько часов не может встать с кровати из-за острейшей боли. В такой ситуации требуется МРТ в ближайшие 48 часов. Без этого высок риск стойкого пареза стопы или хронического болевого синдрома.

Общество

Клещи-мутанты атакуют южные регионы России

В 2026 году на юге России зафиксировали нашествие клещей-мутантов рода Hyalomma. Агрессивные паразиты активно преследуют человека, переносят смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку и практически не боятся репеллентов. Клещи-мутанты На юге страны были обнаружены агрессивные клещи рода Hyalomma, которые могут переносить смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Биологи предупреждают, что из-за аномально холодной и снежной зимы численность клещей в 2026 году будет рекордной во всей средней полосе.Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с Life.ru объяснил, что численность клещей будет огромной. Благодаря успешной зимовке вероятность встретить клеща очень высока. Образовавшийся толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил убежища паразитов от холода.По словам эксперта, встретить клеща в лесу можно в конце апреля. Паразит пробуждается, как только температура воздуха достигает пяти градусов тепла. Такая...
Наука

Ученые с помощью рентгеновских данных подтвердили теорию о звездах-черных дырах

Рентгеновские наблюдения помогли связать загадочные маленькие красные точки с теорией звезд-черных дыр. Обнаруженный сигнал исходил из газового облака, внутри которого растет сверхмассивная черная дыра.ОткрытиеАстрономы обнаружили рентгеновский сигнал в том же месте, где телескоп James Webb нашел одну из загадочных маленьких красных точек. Это укрепило теорию, что такие точки являются звездами-черными дырами. По сути, это огромные плотные газовые скопления. Энергию им дает растущая сверхмассивная черная дыра внутри. Маленькие красные точки могут стать крупнейшим космологическим открытием телескопа Webb на сегодняшний день. Если предположения ученых верны, эти объекты станут недостающим звеном в формировании не только сверхмассивных черных дыр, но и растущих вокруг них галактик.Рентгеновское подтверждениеНедавно обнаруженную рентгеновскую точку распознали благодаря сравнению двух наборов данных. Результаты наблюдений были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal...
