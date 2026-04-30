Долина отказалась от госпитализации после приступа боли в позвоночнике

Вечером 28 апреля 2026 года бригада скорой помощи прибыла в элитный жилой комплекс в центре Москвы к народной артистке России Ларисе Долиной. Дело в том, что 70-летняя певица несколько часов не могла пошевелиться из-за острого болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Вызов врачей

Инцидент произошел в личных апартаментах Ларисы Долиной, расположенных в престижном районе Москвы. Артистка находилась дома одна, когда внезапно почувствовала резкий дискомфорт в области позвоночника. По данным некоторых СМИ, характер боли был кинжальным и простреливающим.

Примерно через полчаса после первых ощущений Долина поняла, что не может изменить положение тела. Любая попытка повернуться на бок или привстать на кровати провоцировала усиление болевого синдрома.

Хронология ожидания

Долина несколько часов лежала на кровати без движения до приезда скорой. Из-за болей, которые отдавали в ногу, любое движение спины вызывало у нее рвоту и холодный пот.

Источники предполагают, что у певицы острый корешковый синдром, то есть защемление нервов. Это часто случается при грыжах или старых травмах. В группе риска находятся люди, которые долго испытывают высокие нагрузки.

Сама певица в момент ухудшения самочувствия находилась в спальне. Именно там нашли певицу прибывшие на вызов медики. До приезда врачей артистка лежала с подушками под поясницей.

После уколов боль немного утихла, и Долина смогла присесть. Бригада предложила госпитализацию, однако артистка написала отказ от больницы и взяла ответственность на себя. Врачи оставили рекомендации и посоветовали вызвать невролога на дом.

Медицинский контекст

Боль из спины переходит в ягодицу и по задней поверхности бедра уходит в ногу. Это классический признак ущемления седалищного нерва или обострения поясничного остеохондроза с протрузией диска. Долина часто жаловалась на усталость спины после концертов. Нынешнее состояние может заставить пересмотреть гастрольный график.

Неврологи предупреждают о серьезной опасности. Человек несколько часов не может встать с кровати из-за острейшей боли. В такой ситуации требуется МРТ в ближайшие 48 часов. Без этого высок риск стойкого пареза стопы или хронического болевого синдрома.