В Петербурге врач отсудил 35 тысяч у заведующего скорой помощи за оскорбление

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга обязал заведующего отделением скорой помощи выплатить 35 тысяч рублей анестезиологу-реаниматологу за публичное оскорбление на рабочем собрании.

Конфликт между двумя сотрудниками одной из больниц в Сестрорецке завершился судебным спором. Инцидент произошел 13 августа 2025 года во время рабочего собрания. Пострадавший рассказал, что спросил руководителя отделения о хронической нехватке выездных бригад и позднем прибытии врачей на экстренные вызовы. В качестве примера он привел случай, когда диспетчер принял вызов о человеке без сознания, а свободная бригада добралась до места только через 40 минут. Пациент скончался до приезда врачей.

По словам истца, в ответ заведующий начал нецензурно выражаться и публично оскорбил его. Когда анестезиолог вышел в коридор, руководитель отделения толкнул его плечом в спину и назвал трусом, сообщил «Форпост».

В суде заведующий не признал вину и заявил, что ничего не помнит. Он попросил вызвать свидетелей из числа своих коллег. Главным доказательством стала аудиозапись, которую сохранил пострадавший. Истец также утверждает, что эти же свидетели уже давали против него ложные показания по другим делам в 2024 году.

Суд встал на сторону анестезиолога и взыскал с заведующего 35 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пострадавший намерен обратиться к главному врачу больницы с просьбой разобраться в ситуации и привлечь заведующего к дисциплинарной ответственности или добиться его увольнения.