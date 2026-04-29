Катя Лель рассказала о внеземном происхождении своего ДНК

Певица Катя Лель заявила, что в ее ДНК присутствуют гены инопланетян. По словам артистки, это обнаружили люди, к которым она обращалась за помощью.

В беседе с «Пятым каналом» Катя Лель заявила о наличии в ее организме инопланетной ДНК. По словам певицы, это обнаружили не она сама, а те люди, которые обращаются к ней за помощью. Артистка пояснила, что энергия, позволяющая ей исцелять других, имеет внеземное происхождение.

Ранее Лель дала советы на случай встречи с НЛО. Она рекомендовала сохранять спокойствие и благодарность, а также избегать страха и низкочастотных вибраций. Певица убеждена, что инопланетные цивилизации способны помочь землянам. Благодаря их технологиям и внедрениям в жизнь люди будут узнавать все больше.

Напомним, что настоящее имя артистки — Екатерина Николаевна Чупринина. С 2009 года Лель воспитывает дочь Эмилию. Певица 15 лет была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым. Пара развелась в 2023 году.