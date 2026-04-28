В Петербурге студенты предложили решения для транспортного узла «Волковская»

Студенты семи транспортных учебных заведений Санкт-Петербурга предложили решения по транспортному обслуживанию ТПУ «Волковская».

СПб ГКУ «Организатор перевозок» провел масштабный кейс-чемпионат среди студентов транспортных учебных заведений Северной столицы. Участниками мероприятия стали семь ведущих образовательных учреждений.

Студенты получили задание подготовить предложения по транспортному обслуживанию нового транспортно-пересадочного узла «Волковская». В жюри вошли заместитель директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Наталья Биспен вместе с представителями СПб ГКУ «Горэлектротранс», СПб ГКУ «Пассажиравтотранс» и ГУП «Петербургский метрополитен»

Программа дня включала битву решений по транспортной доступности, блиц-опрос на знание отрасли и экскурсию по 5-му автобусному парку. Об этом пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

Победителями чемпионата стали три учебных заведения. Первое место заняла Академия транспортных технологий. Второе место досталось Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. Третье место присудили Санкт-Петербургскому горному университету императрицы Екатерины II. Торжественное награждение победителей пройдет на фестивале «Транспортфест».

Генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин обратился к участникам, отметив, что будущее отрасли за талантливой и энергичной молодежью.