Shaman не испытывает стыда за облизывание льда на Байкале

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, не стыдится того, что облизал лед на Байкале. Музыкант также сообщил о подготовке песни, посвященной озеру.

В разговоре с ТАСС Дронов заявил, что не стыдится своего поступка на Байкале. По его словам, нет ничего постыдного в том, что он попробовал на вкус лед озера.

Артист добавил, что лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого водоема в мире, чем всю жизнь лизать пятое место западным хозяевам.

Также Дронов сообщил о подготовке песни, посвященной Байкалу. Припев уже написан. Певец намерен выпустить хит, когда озеро снова покроется льдом.

Напомним, что пользователи Сети и коллеги музыканта не оценили поступок артиста. Иосиф Пригожин заявил, что Дронов стремился привлечь внимание в первую очередь к себе, а не к красоте озера.