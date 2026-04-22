Мошенники маскируют вредоносную программу под моды для Minecraft

В 2026 году киберпреступники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом модов и читов для игры Minecraft. Специалисты отмечают, что подобная уловка использовалась еще год назад. Тогда софт из Телеграм-ботов заражал Android-устройства. В текущем году ПО нацелено на системы Windows, а ссылки для скачивания размещаются в нескольких аккаунтах в социальных сетях, пишет ТАСС.

Установщики действительно запускают заявленные моды, но одновременно с этим в систему внедряется инфостилер под названием WeedHack. После установки вредоносная программа скачивает дополнительные модули с сайтов, выполняющих роль управляющих серверов.

На данный момент были заблокированы 14 подобных ресурсов в доменной зоне .ru. Еще несколько сайтов расположены в цифровом пространстве Кипра. По ним направлены заявки на блокировку.

Стилер способен предоставить мошенникам доступ к Телеграм-аккаунтам жертв в обход одноразового кода. Это происходит через получение доступа к папке с зашифрованными данными сессии мессенджера. Также вредоносная программа крадет учетные данные из 40 браузеров, токены аутентификации Minecraft, а также seed-фразы криптокошельков.