В России появится шпаргалка для родителей

В России появится единая шпаргалка для родителей, где соберут все 3,5 тысячи мер поддержки семьи. Первые памятки сделают для беременных, а со студенческими семьями будут работать отдельно.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru сообщила, что в России разработают шпаргалку для родителей, содержащую информацию обо всех мерах поддержки. По ее словам, в стране насчитывается около 3,5 тысячи вспомогательных инструментов, но даже люди с юридическим образованием не всегда знают о своих возможностях. Буцкая отметила, что первые шпаргалки появятся для беременных и родителей, а со студенческими семьями потребуется отдельная работа.

Для укрепления института семьи необходимо сотрудничество психологов, законодателей и некоммерческих организаций, добавила депутат.

Напомним, что с 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и больше детьми. Выплата предназначена для работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей.