Ученые обнаружили связь между серотонином и шумом в ушах

Международная группа исследователей нашла ранее неизвестную связь между нейромедиатором серотонином и возникновением шума в ушах. Результаты эксперимента на мышах могут помочь в разработке методов лечения депрессии и тревоги.

Шум в ушах обычно определяется как фантомный звук, который слышит только пациент. Часто это высокочастотный звон, шипение, жужжание или пульсация. Он может появится из-за потери слуха или скопления ушной серы. Но во многих случаях проблема имеет неврологическую природу и возникает в слуховой системе головного мозга. Многие пациенты с тиннитусом сообщают о депрессии и тревоге, пишет Planet Today.

Нейробиологи из США и Китая выяснили, что серотонин также может влиять на тяжесть шума в ушах. Для экспериментов исследователи использовали мышей. Генетическая модификация позволила животным активировать нужные нейроны с помощью света или лекарств.

Когда серотониновые цепи включались, мыши начинали вести себя так, будто слышали фантомный шум. Например, они хуже различали паузы в тишине при воспроизведении звука. Это поведение напоминало симптомы тиннитуса у людей.

Затем ученые отключили серотониново-слуховую цепь с помощью специальных средств. В этом случае шумоподобное поведение мышей уменьшилось. Похожий эффект давал и громкий звук, который обычно вызывает тиннитус. Таким образом, исследователи подтвердили реальную связь между серотонином и возникновением фантомного шума в ушах. Данная мозговая цепь может играть ключевую роль в появлении такого симптома.

Ученые отмечают, что результаты эксперимента позволят отделить полезные эффекты антидепрессантов от потенциально вредного воздействия на слух.