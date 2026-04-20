В 2026 году на территории Петербурга запустят 102 фонтана

С 20 апреля в Петербурге стартовал сезон фонтанов. На территории Северной столицы заработали 96 объектов.

С понедельника в Петербурге заработали 96 фонтанов. Среди них «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия.

Кроме того, c 1 мая к ним добавятся еще пять объектов. Это комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе, «Крестики-нолики» в Сестрорецке и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Их поздний запуск связан со сложностью инженерных решений и дополнительной подготовкой оборудования.

Дополнительно специалисты запустят фонтан на Госпитальной улице в Павловске. Он находился на реконструкции с октября 2025 года и заработает 1 июня.

На данный момент в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» находится 115 фонтанов, а в текущем сезоне будут работать 102.

Напомним, что большинство городских фонтанов работают ежедневно с 9:00 до 22:00. Светомузыкальный фонтан в Петергофе, «Крестики-нолики», а также комплексы на Московской площади и площади Ленина работают до 23:00. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте открыт с 10:00 до 23:00.

Напомним, что старт сезона фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» намечен на 25 апреля. Начиная с субботы все 147 фонтанов и четыре каскада Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября. Кроме того, 16 мая в «Петергофе» состоится весенний праздник фонтанов.