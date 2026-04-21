Российским туристам запретили улыбаться у памятников в Северной Корее

Туристический поток из России в КНДР за последний год вырос в несколько раз, однако правила пребывания для иностранных гостей остаются строгими. Туристам запрещено самостоятельно общаться с местными жителями, фотографировать военные объекты и выносить еду из отеля.

Весь визит иностранного туриста в КНДР расписан по минутам и проходит под контролем корейского и русскоязычного гидов. Например, путешественнику нельзя покидать маршрут, выходить из отеля одного для покупки воды, сворачивать в переулки или гулять ночью.

Туристам запрещено самостоятельно разговаривать с местными жителями или сотрудниками объектов, которые не входят в маршрут. Любые контакты возможны только в присутствии гида. Под запретом также находятся политические дискуссии, шутки о ситуации в стране и сравнение КНДР с Южной Кореей, сообщает «ФедералПресс».

Особые правила касаются фотосъемки. Нельзя фотографировать военные объекты, людей в форме, строительные площадки, обшарпанные здания и контрольно-пропускные пункты. У памятников лидерам кадр делается только в полный рост. Обрезать статую или делать селфи на ее фоне запрещено. Перед съемкой нужно снять головной убор, перестать улыбаться и жевать, так как громкий смех у монумента расценивается как глумление.

Правила ввоза и вывоза тоже содержат неожиданные ограничения. Нельзя ввозить литературу религиозного, политического или эротического содержания, дроны, GPS-трекеры и карты, где Корея изображена единой. Из страны запрещено вывозить местные газеты с портретами лидеров, национальную валюту, а также еду и брошюры из отеля.