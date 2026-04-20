Регулярные переводы от разных лиц могут стать причиной доначисления налогов

Автоматизированная система ФНС начнет анализировать переводы граждан с привязкой к ИНН, а регулярные поступления от разных лиц на суммы от 500 до 1000 рублей могут стать основанием для доначисления налогов за три года и списания долгов со счетов без суда.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, который фактически отменяет банковскую тайну для физических лиц в вопросах налогового контроля. Документ наделяет ФНС правом получать от Банка России детализированные сведения о переводах граждан без проведения специальных проверок. Адвокат Олег Крысанов пояснил RuNews24.ru, что автоматизированная система контроля за доходами начнет в реальном времени анализировать транзакции с привязкой к ИНН.

По словам эксперта, главным триггером станут регулярные переводы на счет от разных лиц на сопоставимые суммы. Порог попадания в «красную зону» начинается с отметки в 2,4 миллиона рублей в год. Если поступления превысят эту планку и будут демонстрировать признаки ритмичности, система сформирует запрос. Налоговая получит возможность доначислить налоги задним числом за последние три года.

С 1 ноября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий налоговой списывать деньги со счетов граждан без суда, если налогоплательщик вовремя не заявил о несогласии. По умолчанию ФНС исходит из того, что начисления верны. Апелляционную жалобу нужно подать в течение одного месяца, заявление о перерасчете рассматривается 30 рабочих дней.