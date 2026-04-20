Приставы вернули жильцам дома на Новочеркасском проспекте мусоропровод

Судебные приставы Санкт-Петербурга обязали ТСЖ расконсервировать мусоропровод в доме на Новочеркасском проспекте.

Приставы Красногвардейского района Северной столицы вернули жильцам многоквартирного дома на Новочеркасском проспекте возможность пользоваться мусоропроводом. В Ладожское отделение ГУФССП поступил исполнительный лист. Он обязывал местное ТСЖ провести работы по расконсервации.

В ноябре 2023 года по инициативе председателя дома прошло общее собрание собственников. На нем приняли решение о консервации мусоропровода. Один из жильцов посчитал собрание проведенным с нарушениями. Его главная претензия заключалась в том, что за прекращение эксплуатации высказалось 41,7% от общего числа живущих в доме.

Суд удовлетворил иск 50-летнего жильца и обязал ТСЖ провести работы в течение двух месяцев. Судебный пристав вызвал представителя товарищества на прием и уведомил о возбуждении исполнительного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

В добровольный срок организация провела необходимые работы. Выход на адрес вместе со взыскателем подтвердил, что решение суда исполнено в полном объеме.