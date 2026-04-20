Конспирологи из США ищут ответы на череду загадочных смертей исследователей НЛО

За последние годы на территории США загадочно погибли или исчезли свыше десяти ученых и военных, связанных с исследованиями НЛО и ядерной программой. По мнению конспирологов, очередной жертвой стала Эми Эскридж, найденная мертвой в 2022 году.

В США снова вспомнили историю гибели 34-летней исследовательницы. Женщина занималась антигравитационными технологиями и феноменом НЛО. Ее тело с огнестрельным ранением головы нашли 11 июня 2022 года в штате Алабама. Вместе с отцом, бывшим инженером NASA, она основала Институт экзотических наук и публично заявляла о работе над управлением гравитацией.

Незадолго до гибели Эскридж жаловалась на слежку, взломы и так называемые «направленные энергетические атаки», якобы оставлявшие ожоги на теле. Полиция официально не установила причину смерти, однако независимые журналисты и конгрессмены настаивают на насильственном характере произошедшего.

Эми Эскридж стала 11-й в череде смертей и исчезновений ученых и военных, связанных с космическими или ядерными секретами США. Ранее в собственных домах застрелили физика-ядерщика Нуну Лоурейру и астрофизика Карла Гриллмайра. Также четверо сотрудников ядерных лабораторий и специалист NASA бесследно исчезли. В списке пропавших числится и отставной генерал ВВС США Уильям Нил Маккасленд, которого называли «хранителем секретов НЛО».