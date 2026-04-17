Бастрыкин запросил доклад о смерти пациентки частной клиники в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования смерти женщины, которая скончалась после пластических операций в частной клинике Василеостровского района Санкт-Петербурга.

После пластических операций под наркозом пациентка не пришла в сознание и скончалась в 2023 году. По данным следствия, сотрудница клиники вину не признает и продолжает принимать пациентов. В отношении владелицы клиники было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент дело рассматривают в суде.

Кроме того, во время съемок сюжета о происшествии журналисты попытались задать вопросы сотрудникам клиники. В ответ персонал учреждения применил к ним физическое насилие. Следственные органы возбудили уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования двух произошедших инцидентов.