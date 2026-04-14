Апрельский Сочи встретил туристов снегом и градом

В апреле туристы и жители Сочи столкнулись снегопадом и градом. Так, в Красной Поляне выпал снег, а горнолыжные трассы закрыли выше полутора тысяч метров из-за риска схода лавин.

На Сочи обрушился мощный град, который местами парализовал движение. Тяжелее всего пришлось жителям поселков Лоо и Вардане в Лазаревском районе. Утром у обледеневших подъемов большие пробки.

Многие родители оставили детей дома до улучшения обстановки. Дорожные службы расчищают трассы. Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала, что град был сильным, а температура воздуха держится на отметке семи градусов тепла.

В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» уточнили, что катание разрешено с отметки 1,5 тысячи метров над уровнем моря, а выше трассы закрыты из-за риска схода лавин. Краснодарский центр по гидрометеорологии предупреждал о возможных заморозках в отдельных районах края.

На Черноморском побережье синоптики ожидают дожди и грозы, а в краевом центре град с порывами ветра до 14 метров в секунду. Накануне снег выпал в горах Крыма. Слой снежного покрова на плато Ай-Петри достиг 13 сантиметров.