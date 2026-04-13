Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат JUICE в ноябре 2025 года оказался в идеальной позиции для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. С помощью инструментов зонда ученые сделали несколько ключевых открытий, включая рекордные выбросы водяного пара и масштабы газопылевого облака.

Выбросы водяного пара

Через четыре дня после прохождения кометой перигелия, астрономы зафиксировали выброс водяного пара со скоростью две тысячи килограмм в секунду. В пересчете на сутки это эквивалентно 70 олимпийским бассейнам.

К 12 ноября объем выбрасываемого пара не уменьшился. Ученые выяснили, что большая часть выбросов происходила с обращенной к Солнцу стороны кометы. При этом основная доля пара поступала не напрямую от ядра, а от ледяных пылевых частиц, вылетевших в окружающее облако газа и пыли. Особый интерес представляет сравнение содержания обычной воды и полутяжелой воды (HDO), соотношение которых указывают на условия формирования объекта.

Масштабы газопылевого облака и поведение кометы

Ультрафиолетовый спектрограф UVS зафиксировал свечение атомов кислорода, водорода и углерода в газопылевом облаке вокруг кометы и в ее хвосте. Инструмент обнаружил газ и пыль на расстоянии свыше пяти миллионов километров от ядра 3I/ATLAS.

По словам специалистов, для активных комет такие масштабы типичны. Их хвосты могут достигать десяти миллионов километров. Научная камера высокого разрешения JANUS отчетливо различила кому, а также два хвоста. Один их них направлен от Солнца, второй тянется вдоль орбитальной траектории кометы. На снимках видны слабые структуры внутри комы и хвостов, указывающие на различные процессы взаимодействия с солнечным излучением, частицами и магнитным полем.

После анализа полученных данных ученые отметили, что 3I/ATLAS вела себя как типичная комета Солнечной системы при сближении с нашей звездой.

Помощь планетарной обороне

Навигационная камера NavCam, созданная для ориентации JUICE вблизи ледяных спутников Юпитера, позволила использовать ее неожиданным образом. Команда планетарной обороны ESA смогла по серии снимков точнее определить изменение положения и траектории кометы.

Ученые продемонстрировали, насколько мощным инструментом для расчета орбит могут быть наблюдения с аппаратов в дальнем космосе. Траектория кометы слегка меняется из-за реактивной силы выбросов газа и пыли, и теперь ученые начинают использовать данные NavCam для оценки состава и объема этих выбросов.

Научный руководитель миссии JUICE Оливье Витасс отметил, что появление кометы стало неожиданностью. Перед учеными открылась уникальная возможность, когда выяснилось, что зонд окажется рядом с ней в момент максимального сближения со светилом

До прибытия JUICE к Юпитеру в 2031 году остается пять лет, но все инструменты будут вновь включены в сентябре 2026 года, когда аппарат вернется к Земле для гравитационного маневра.