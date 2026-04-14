Вторник, 14 апреля 2026
Наука

Ученые связали ожирение в молодости с преждевременной смертностью

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Исследователи выяснили, что увеличение веса в молодости повышает риск преждевременной смерти в пожилом возрасте на 70%.

Шведские ученые из Лундского университета провели многолетнее наблюдение за более чем 620 тысячами человек. Вес участников измеряли не меньше трех раз на протяжении жизни — с 17 до 60 лет. За мужчинами исследователи следили в среднем 23 года, а за женщинами около 12 лет. За весь период наблюдения умерло свыше 100 тысяч человек.

Доцент кафедры эпидемиологии Таня Стокс заявила, что прибавка в весе в молодости повышает риск ранней смерти по сравнению с теми, кто набирает меньше килограммов.

По данным биологов, в среднем люди набирали около 0,42 килограмма в год, что за десятилетия дает прибавку примерно в 18 килограммов. Быстрее всего вес рос в молодом возрасте, особенно у мужчин, а позже набор замедлялся. У тех, кто набирал килограммы активнее всех, риск смерти от тяжелых болезней оказался выше, сообщает Planet Today.

Люди с ожирением в 17–29 лет имели почти на 70% больше шансов умереть раньше, чем те, кто не страдал ожирением до 60 лет. Соавтор исследования Хуен Ле объяснил это долгим воздействием биологических последствий лишнего веса, а именно воспалением, инсулинорезистентностью и нагрузкой на сердце.

В итоге исследователи выявили тесную связь между увеличением веса и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа, а также болезнями печени и почек. По их словам, увеличение веса в раннем взрослом возрасте показало сильную связь с этими заболеваниями. 

Читайте также

Общество

Стас Барецкий готов купить квартиру Пугачевой на Арбате и подарить Долиной

Шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что ведет переговоры о покупке квартиры Аллы Пугачевой в Москве и собирается подарить недвижимость Ларисе Долиной.Реакция ДолинойСтас Барецкий в беседе с «Газетой.Ru» признался, что занимается вопросом покупки квартиры Пугачевой. Он подчеркнул, что ему не важна стоимость недвижимости, и шоумен готов отдать полмиллиарда рублей, чтобы предоставить жилье Ларисе Долиной после скандала с ее квартирой.Однако, Долина не хочет жить в этом помещении, так как считает, что это вызовет много шума в обществе, а ей сейчас это не нужно, добавил музыкант.Тогда Барецкий решил открыть в квартире музей пыток. Он назвал этот бизнес прибыльным, отметив, что люди любят смотреть на экспонаты, связанные с мучениями и страданиями. По его мнению, с деловой точки зрения это окупит расходы. При...
Читать далее
Наука

Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат JUICE в ноябре 2025 года оказался в идеальной позиции для наблюдения за межзвездной кометой 3I/ATLAS. С помощью инструментов зонда ученые сделали несколько ключевых открытий, включая рекордные выбросы водяного пара и масштабы газопылевого облака.Выбросы водяного параЧерез четыре дня после прохождения кометой перигелия, астрономы зафиксировали выброс водяного пара со скоростью две тысячи килограмм в секунду. В пересчете на сутки это эквивалентно 70 олимпийским бассейнам.К 12 ноября объем выбрасываемого пара не уменьшился. Ученые выяснили, что большая часть выбросов происходила с обращенной к Солнцу стороны кометы. При этом основная доля пара поступала не напрямую от ядра, а от ледяных пылевых частиц, вылетевших в окружающее облако газа и пыли. Особый интерес представляет сравнение содержания обычной воды и полутяжелой воды (HDO), соотношение которых...
Читать далее

Интересное

Новости дня

Общество

Количество дизлайков превысило количество лайков под трейлером «Гарри Поттера»

Деньги

В России изменились правила подсчета стажа для многодетных родителей

Общество

Конфликтологов из Петербурга выдвинули на премию правительства

Общество

Дачников предупредили о штрафах до 20 тысяч рублей за открытый огонь на участке

Деньги

Каждый пятый должник в России выбрал банкротство в 2026 году

Общество

Меган Маркл провела бурную ночь с гольфистом Макилроем до встречи с Гарри

Общество

Молодая жена Петросяна опубликовала фото в облегающем черном платье

Общество

УФАС Петербурга может оштрафовать «Совкомбанк» за рассылку рекламы без согласия

Наука

Ученые раскрыли тайны брачных полетов муравьев с помощью стрижей из аэропорта

Общество

Стало известно имя четвертого ребенка блогера Лерчек

Общество

Какие праздники отмечают в Петербурге

Наука

NASA показало разработки для квантовой связи ко Всемирному дню механики

Общество

В Русской православной церкви назвали дату Радоницы в 2026 году

Общество

Экс-муж блогера Лерчек Артем Чекалин получил семь лет колонии

Общество

Стас Барецкий готов купить квартиру Пугачевой на Арбате и подарить Долиной

Общество

Утром во вторник петербуржцев предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Медицина

Реципиент и донор костного мозга встретились в Петербурге

Новости

Авито Работа: работодатели пересматривают подход к молодёжи

Транспорт

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил займы на 330 млн рублей

Общество

Цискаридзе рассказал о духовном пути и пасхальных традициях в своей семье

Наука

Ученые смогли раскрыть пять тайн межзвездной кометы 3I/ATLAS

Новости

Мойка78: 100 бизнесменов СЗФО стали лауреатами премии Сбера

Общество

В спектакле с участием Долиной появилась сцена об обманутой пожилой женщине

Транспорт

Ветераны СВО завершили первые модули обучения в кадровой программе

Происшествия

Пламя охватило 100 квадратных метров здания на Невском проспекте

Деньги

Налоговая нагрузка для малого бизнеса может достичь 9 процентов от выручки

Общество

В 2026 году автопарки лесничеств Подмосковья получат 120 новых спецмашин

Транспорт

Петербуржцам сообщили об обновлении приложения «Подорожник» до последней версии

