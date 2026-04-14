Ученые связали ожирение в молодости с преждевременной смертностью

Исследователи выяснили, что увеличение веса в молодости повышает риск преждевременной смерти в пожилом возрасте на 70%.

Шведские ученые из Лундского университета провели многолетнее наблюдение за более чем 620 тысячами человек. Вес участников измеряли не меньше трех раз на протяжении жизни — с 17 до 60 лет. За мужчинами исследователи следили в среднем 23 года, а за женщинами около 12 лет. За весь период наблюдения умерло свыше 100 тысяч человек.

Доцент кафедры эпидемиологии Таня Стокс заявила, что прибавка в весе в молодости повышает риск ранней смерти по сравнению с теми, кто набирает меньше килограммов.

По данным биологов, в среднем люди набирали около 0,42 килограмма в год, что за десятилетия дает прибавку примерно в 18 килограммов. Быстрее всего вес рос в молодом возрасте, особенно у мужчин, а позже набор замедлялся. У тех, кто набирал килограммы активнее всех, риск смерти от тяжелых болезней оказался выше, сообщает Planet Today.

Люди с ожирением в 17–29 лет имели почти на 70% больше шансов умереть раньше, чем те, кто не страдал ожирением до 60 лет. Соавтор исследования Хуен Ле объяснил это долгим воздействием биологических последствий лишнего веса, а именно воспалением, инсулинорезистентностью и нагрузкой на сердце.

В итоге исследователи выявили тесную связь между увеличением веса и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа, а также болезнями печени и почек. По их словам, увеличение веса в раннем взрослом возрасте показало сильную связь с этими заболеваниями.