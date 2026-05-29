Авито Недвижимость: критерии выбора новостроек в Петербурге

Согласно опросу Авито Недвижимости, проведённому в мае 2026 года среди 10 тысяч совершеннолетних россиян, 75% жителей Санкт-Петербурга ищут квартиру в новостройке на онлайн-платформах, 40% заходят на сайты девелоперов, 25% спрашивают рекомендации у знакомых, 24% отправляются в офисы продаж, а 16% смотрят информацию в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе Авито, больше половины интересующихся покупкой квартиры петербуржцев готовы рассматривать объекты до сдачи дома: 22% респондентов соглашаются на квартиру на этапе строительства, 28% хотят приобрести жильё после сдачи. Ключевым фактором выбора для 69% опрошенных выступает цена, затем следуют транспортная доступность (49%), локация (49%), наличие социальной инфраструктуры — школ, детских садов и поликлиник (41%). Для 32% важна возможность ипотеки или рассрочки, каждый четвёртый (25%) назвал важным фактором покупку с отделкой.

Закрытый двор, видеонаблюдение, современный ремонт в подъездах, озеленение территории, детские и спортивные площадки на территории ЖК назвали обязательными для новостройки 32–41% опрошенных. При оценке качества новостройки 43% приезжают на личный осмотр, 42% читают отзывы жильцов, 40% изучают репутацию застройщика, 28% ищут информацию о технологии строительства и материалах, 25% сравнивают объект с другими в том же районе.

Управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев отметил: «Что касается оценки качества новостройки, для россиян практически одинаково важными оказались два фактора: личный осмотр — 43% приезжают на объект, чтобы увидеть состояние дома и подъездов, — и мнение людей, которые уже проживают в новом ЖК, — 42% читают отзывы местных жителей. Замыкает тройку анализ репутации застройщика: 40% изучают историю проектов и соблюдение сроков сдачи. Более четверти опрошенных (28%) ищут информацию о технологии строительства и материалах, еще четверть (25%) сравнивает объект с другими в том же районе. Цифровые платформы поиска жилья отвечают на все эти запросы и стараются предоставить всю доступную информацию об объекте. Например, в карточке ЖК на Авито можно увидеть ключевые характеристики проекта, включая материалы, планировки, динамику цен, ознакомиться с генпланом и проектной документацией, проследить за ходом строительства и увидеть, соблюдает ли девелопер сроки сдачи. Мы также активно развиваем инструмент отзывов на дома и ЖК, в котором люди могут поделиться личным опытом жизни в доме и районе».

Немаловажное значение при выборе проекта имеет и имидж девелопера: его репутация, история проектов и прозрачные условия покупки входят в топ-4 факторов выбора застройщика наряду с ценой.