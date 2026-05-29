Утром в пятницу петербуржцы жалуются на сбои в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета. За сутки зафиксировано 3,1 тысячи жалоб на нестабильную работу Сети.

Количество обращений от петербуржцев возросло в ночь с 28 на 29 мая. По данным сервиса Downdetector, около 7 утра в пятницу было зафиксировано 162 жалобы. Портал оценил количество сообщений как «умеренное».

Согласно графику, число жалоб выросло за 15 минут до полуночи. По оценкам сервиса, до 130 тысяч человек рассказали о сбоях за текущие сутки. Некоторые жители Северной столицы также сообщали о полном отсутствии мобильной связи.

Напомним, что 20 мая жители Санкт-Петербурга также жаловались на сбои в работе мобильного интернета. Совокупное число обращений за сутки тогда превысил 12 тысяч.