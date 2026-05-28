Российский «Остров Мечты» — в пятерке крупнейших парков планеты

Московский парк развлечений «Остров Мечты» после запуска уличного сектора поднимется в мировую пятерку по количеству механических аттракционов. Техническое открытие — 11 июля 2026 года, официальное — в День города Москвы. Об этом СМИ2 сообщил основатель проекта Амиран Муцоев.

Москва делает ставку на круглогодичный тематический гигант. На открытой территории «Острова Мечты» уже смонтировали более 20 аттракционов и создали 5 новых тематических вселенных. После их запуска общее число механических аттракционов в парке превысит 60, а количество тематических миров достигнет 15. Билет станет единым для крытой и уличной частей.

Флагман — американская горка «Легенда вершин» на системе линейных синхронных двигателей LSM. Длина трассы — более километра, скорость — до 110 км/ч, верхняя точка — на уровне 17-этажного дома. По данным парка, это самая длинная и скоростная горка такой конфигурации в России. Другие объекты: башня свободного падения 68 метров, гигантский маятник на высоте 10-го этажа с вращением 360 градусов, монорельсовая горка длиной более 600 метров (до 70 км/ч) и водный аттракцион 12 метров с имитацией бурной реки.

Амиран Муцоев, основатель «Острова Мечты», отметил: «Запуск уличных зон — стратегический этап и крупнейшее расширение в истории парка. Мы получали очень много просьб открыться на улице. Но мы не могли просто поставить аттракционы: создали вселенные с полным погружением и подготовили флагманские аттракционы, многие из которых не имеют аналогов».

Все уличные аттракционы — новые, последнего поколения, от мировых производителей. Их разработали с учетом российского климата. Сейчас на площадке идут пуско-наладочные работы, затем последуют сертификация и регистрация в Гостехнадзоре Москвы. Первыми на аттракционах прокатятся основатель парка и сотрудники технической службы.