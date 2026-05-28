В России могут пересмотреть возрастные ограничения для патриотического кино

Возрастные маркировки для военно-патриотических фильмов предложили пересмотреть. При оценке предлагают учитывать не отдельные жесткие сцены, а общую воспитательную направленность картины.

Политик Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС заявил, что действующее возрастное регулирование в сфере кинопроката стоит пересмотреть. Сенатор уточнил, что речь не идет о полной отмене ограничений. По его словам, система должна быть гибкой и учитывать не только наличие жестких сцен или лексики, но и общий смысл фильма.

Гибатдинов отметил, что на это обращают внимание эксперты, режиссеры и участники специальной военной операции, которые консультируют подобные проекты. Военное кино по своей природе показывает жизнь с тяжелыми сценами, жесткими диалогами и эмоциональным напряжением.

Из-за этих особенностей многие фильмы получают возрастную маркировку. Однако их основной смысл остается воспитательным и патриотическим, добавил политик.

Сенатор подчеркнул, что государство требует патриотического воспитания, однако большинство подростков не могут легально посмотреть фильмы о героях и событиях СВО.