Петербуржец предстанет перед судом за сброс канистр с химическими отходами

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по делу 31-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной перевозке и сбросе химических отходов на контейнерных площадках у жилых домов.

По данным надзорного ведомства, обвиняемый в период со 2 по 3 июня 2025 года перевозил 11 пластиковых канистр с химическими веществами. Под видом твердых коммунальных отходов он сбросил их на контейнерных площадках во дворах жилых домов на проспекте Ударников и на проспекте Передовиков.

Согласно результатам исследования отобранных проб, в емкостях находились отходы I-V классов опасности. Они не предназначены для хранения и размещения во дворах жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Эксперты пришли к выводу, что содержимое канистр представляет потенциальную опасность. Отходы создавали угрозу для здоровья граждан и для окружающей среды.

Впоследствии отходы изъяли специалисты экологической аварийной службы для утилизации. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которое направили в суд для рассмотрения по существу.