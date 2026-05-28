В Петроградском районе коммунальщики выслушали жителей

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков провел личный прием граждан. Вместе с ним в разборе обращений участвовали руководители структурных подразделений администрации, представители Жилищного агентства и ЖКС № 1.
Такой формат, когда все ответственные лица собраны за одним столом, позволяет решать вопросы жителей максимально оперативно, сообщил глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков в социальной сети «ВКонтакте».
На приеме обсуждались капремонт сетей водоотведения жилого дома и установка элементов благоустройства. Часть вопросов взяли в детальную проработку.
«Личный контакт с жителями — приоритетная часть нашей работы», — подчеркнул глава района.
Ваньчков напомнил, что записаться на прием можно через электронную приемную на сайте, письмом или лично в приемной администрации.