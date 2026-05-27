Полицейские задержали подозреваемого в поджоге на станции Ручьи

Сотрудники транспортной полиции задержали 23-летнего безработного жителя Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге объекта транспортной инфраструктуры.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии и сотрудников УФСБ смогли задержать 23-летнего безработного местного жителя. По данным следствия, молодой человек причастен к поджогу системы автоматической идентификации подвижного состава на железнодорожной станции Ручьи.

Для совершения преступления он использовал бензин, который купил на автозаправочной станции и перелил в бутылку из-под лимонада. Также у злоумышленника оказалась жидкость для розжига из сетевого гипермаркета.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что противоправное действие злоумышленник совершил по указанию неустановленного куратора. С неизвестным он связывался через мессенджер. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.