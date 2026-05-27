Егор Крид рассказал о борьбе блогера Лерчек с четвертой стадией рака

Певец Егор Крид рассказал о состоянии онкобольного блогера Валерии Чекалиной. По словам музыканта, при четвертой стадии рака интернет-пользователи обвиняют девушку в притворстве и желают ей смерти.

Крид заявил, что люди редко радуются чужому успеху. Вместо этого они смакуют моменты, когда другие терпят неудачи. В беседе с изданием «Мнение редакции» Крид рассказал, что во время встречи Чекалина сообщила ему о людях, желающих ей смерти.

Также несмотря на четвертую стадию рака, пользователи обвиняют блогера в притворстве. Крид связал эту ситуацию с тем, что социальные сети провоцируют ненависть между людьми.

В качестве примера певец привел историю своего земляка Павла Воли. По словам Крида, знакомые плохо говорили о Воле, хотя не знали его хорошо. Причина негатива заключалась только в том, что он уехал из Пензы в Москву и прославился. Объяснить причину такой неприязни никто не мог.

Напомним, что Лерчек несколько месяцев борется с четвертой стадией рака. Чекалина прошла несколько курсов химиотерапии, из-за чего лишилась волос. Ее жених Луис поддерживает избранницу и говорит, что блогер продолжает улыбаться и строить планы.