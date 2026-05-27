На трассе «Скандинавия» снизят пропускную способность из-за заливки трещин

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области с 28 мая по 15 июня ограничат пропускную способность. Причиной стали дорожные работы по заливке трещин в асфальтобетонном покрытии.

Водителей предупредили о введении ограничений на участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия» во Всеволожском районе Ленинградской области. Работы затронут отрезок с 94-го по 123-й километр.

Начальник территориального ситуационного центра ведомства Илья Пузыревский пояснил, что ограничения связаны с санацией трещин на асфальтобетонном полотне. Для производства работ скорость движения будет снижена до 50 километров в час. На участке от деревни Борисова Грива Рахьинского городского поселения до федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе Ладожского моста поэтапно введут реверсивное движение в обоих направлениях. Он добавил, что на данном отрезке всего две полосы. Для координации транспорта будут направлены регулировщики.

Работы выполняются по утвержденной схеме организации дорожного движения. На трассе установят временные знаки, ограничивающие скоростной режим, а также задействуют машину прикрытия с комплексом знаков, проблесковыми маяками, направляющей стрелкой, желтыми стробоскопами и демпфирующим устройством, сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

По словам Пузыревского, работы продлятся с 28 мая по 15 июня ежедневно с 08:00 до 19:00. Специалисты займутся герметизацией покрытия. Также их задачами станут предотвращение попадания воды, защита от образования выбоин, сохранение ровности полотна и продление срока службы дороги.