Следы пропавшей семьи Усольцевой нашли в Таиланде и Калифорнии

После исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге поступили сообщения из Пхукета и Лос-Анджелеса. Очевидцы сообщали о паре с девочкой, похожей на пропавших.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой отправились в поход в Красноярском крае в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября 2025 года. Маршрут считался прогулочным. Из леса они не вернулись.

В поисковой операции участвовали 1,5 тысячи человек, включая кинологов, операторов дронов с тепловизорами и водолазов. Спасатели не нашли одежды, следов борьбы или ошейника собаки.

Позже стало известно, что бизнес Сергея Усольцева находился в тяжелом состоянии из-за долгов перед кредиторами. В старом интервью Усольцев говорил о возможности забрать деньги и исчезнуть. Также стало известно, что у него есть сын в США.

Некоторые пользователи Сети сообщали о том, что видели пропавшую семью на Пхукете. По словам пользователей, речь шла о паре с девочкой, которая арендовала виллу на пляже Бангтао. Затем русскоязычный житель Лос-Анджелеса сообщил, что встретил Сергея в одном из районов города.

Напомним, что Спасатели вернулись на место исчезновения семьи 23 мая 2026 года. На следующий день к ним присоединились следователи и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт». За первый день поисковики прочесали шесть квадратных километров леса. На второй день они обследовали еще десять квадратных километров горно-таежной местности, но не нашли следов пропавшей семьи.