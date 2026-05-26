Пропавшая семья Усольцевых может скрываться за пределами России

Даниил Александров
Фото: Мойка78

История семьи Усольцевых обрастает новыми деталями, которые ставят под сомнение версию о несчастном случае. Свидетели сообщают о встречах с пропавшими в Таиланде и Лос-Анджелесе.

Исчезновение без следа

Семья Усольцевых отправилась в отпуск в Красноярский край 28 сентября 2025 года. Сергей, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака выбрали маршрут в районе Кутурчинского Белогорья. Глава семейства считался опытным туристом. Он мог ориентироваться на местности, умел читать карты и оценивать риски. Семья решила прогуляться по короткому маршруту у подножия горы Буратинка. Эта тропа считалась безопасной для подготовленных туристов.

Усольцевы вошли в лес и не вернулись. Позже в Кутурчинском Белогорье началась масштабная поисковая операция. В ней участвовали свыше полутора тысяч человек. Среди них были спасатели, следователи, лесники, кинологи с собаками и добровольцы. Также в поисках использовали вертолеты и квадрокоптеры с тепловизорами. Водолазы обследовали дно водоемов. За месяцы поисков не нашли ни кусочка одежды, ни рюкзака, ни ошейника собаки.

Жизнь за границей

Вскоре появились свидетельства, что Усольцевы живы. Первые слухи пришли из Таиланда. Туристы и местные жители видели пару с маленькой девочкой на пляже Бангтао на острове Пхукет. Эти люди жили на закрытой вилле, избегали соотечественников и быстро исчезали при малейшем интересе к ним.

Позже появились сообщения, что Сергея видели в Лос-Анджелесе, в престижном районе города. Русскоязычный мигрант рассказал журналистам о случайной встрече с мужчиной, очень похожим на Усольцева. Когда их взгляды пересеклись, незнакомец поспешно скрылся в машине. У Сергея оказался сын в США, о котором почти никто не знал. Это создавало возможность для побега.

Сын Ирины Усольцевой

Старший сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов своим поведением вызвал волну критики. Он казался слишком спокойным для человека, потерявшего мать. Ранее молодой человек говорил, что люди имеют право исчезнуть и начать жизнь заново. Журналисты обнаружили, что за неделю до исчезновения семьи он перевел крупную сумму на неизвестный электронный кошелек.

Следствие по-прежнему настаивает на версии несчастного случая. Правоохранители заявили, что на данный момент нет объективных данных, подтверждающих, что семья Усольцевых покинула территорию России.

