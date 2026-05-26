Петербургу не грозит затопление от таяния ледника в Антарктиде в ближайшее время

Санкт-Петербургу в ближайшие годы не угрожает затопление, несмотря на ускоренное таяние ледника «Судного дня». Специалисты подчеркнули, что речь идет о длительных климатических изменениях, к которым необходимо адаптироваться заранее.

Ученые из международных исследовательских групп фиксируют ускоренные изменения в состоянии ледника Туэйтса в Антарктиде. В научных кругах этот объект получил название «ледник Судного дня». На данный момент он теряет устойчивость. Процессы распада ледника исследователи рассматривают как один из факторов, которые могут повлиять на уровень Мирового океана и на жизнь в прибрежных зонах.

По данным исследователей, восточный ледяной шельф по площади не уступает Лондону. Эта часть ледника удерживает большую массу льда. Данные наблюдений с 2020 по 2026 год свидетельствуют об ускорении движения. Скорость достигла двух километров в год. В последние месяцы специалисты отмечают дальнейшее ускорение, пишет 360.ru.

Согласно расчетам ученых, при разрушении барьерной системы теплые океанические воды могут усилить таяние Западно-Антарктического ледяного щита. В таком случае уровень Мирового океана поднимется примерно на 3,5 метра. Подъем воды затронет прибрежные города. В зоне риска окажутся Петербург, побережье Балтики и районы Западной Сибири.

Российские специалисты подчеркивают важный момент. Речь идет о длительных климатических изменениях, к которым необходимо адаптироваться заранее.

По их словам, потепление в Антарктиде ведет к постепенному таянию льда. Такие процессы должны учитываться при долгосрочном планировании инфраструктуры. При этом исследователи отмечают, что затопление Петербурга в ближайшие годы не предвидится.