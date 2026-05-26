С мужа блогера Елены Блиновской приставы намерены взыскать свыше 9 млн рублей

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с Алексея Блиновского. Общая сумма требований по двум исполнительным производствам составила 9,077 миллиона рублей.

Приставы приступили к принудительному взысканию денежных средств с мужа блогера Елены Блиновской. В ноябре 2025 года и марте 2026 года в отношении него возбудили два исполнительных производства. Общая сумма требований составила 9,077 миллиона рублей. Речь идет об иных взысканиях имущественного характера, пишет РИА Новости.

Исполнительные документы выдал Арбитражный суд Москвы, а также один из судебных участков Ярославля. В мае 2026 года на Блиновского завели третье производство. Оно связано с задолженностью по коммунальным услугам. Сумма долга составила около 15 тысяч рублей.

Напомним, что блогер и предприниматель Елена Блиновская известна как автор тренинга «Марафон желаний». В марте 2025 года Савеловский суд Москвы назначил ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Женщину обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Осенью 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор и сократил срок на полгода.