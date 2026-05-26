Авито Путешествия: правила безопасности летом

Лето — время активного отдыха на природе, но и период повышенной нагрузки на поисковые отряды. Как сообщили в пресс-службе Авито Путешествий, компания совместно с отрядом «ЛизаАлерт» напоминает основные правила поведения в лесу и у воды. По данным МВД, ежегодно в России поступает около 200 тысяч заявок на поиск пропавших людей, 40 тысяч из них — дети.

Ребёнок должен знать наизусть номера родителей и правила «трёх О»

(остановись, оглядись, окликни) и «трёх Н» (никогда, никуда и ни с кем чужим не уходить). В лесу детям нельзя находиться без взрослых, одеваться нужно ярко, обязательно брать воду, перекус, заряженный телефон и свисток. Потерявшемуся ребёнку следует оставаться на месте и позвонить 112. У воды купание разрешено только под контролем взрослых в оборудованных местах.

При угрозе утопления вызывайте помощь по 112 и подавайте с берега верёвку или спасательный круг.

Поиск пропавших требует постоянного обновления снаряжения. К примеру, через проект «#яПомогаю» на Авито пользователи собрали более 15 млн рублей на приобретение инвентаря и оставили свыше 2,3 тысячи заявок на передачу оборудования.

Согласно данным технологической платформы Авито Путешествия, спрос на посуточную аренду загородного жилья в Ленинградской области с мая по сентябрь 2026 года вырос на 6%. Горизонт бронирования составил 140 дней, что на 23 дня больше, чем в аналогичный сезон прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Авито с внедрением технологий искусственного интеллекта Авито повысил эффективность социальных механик на 60%, а персонализированные ИИ-уведомления привели на страницы помощи более 216 тысяч человек.