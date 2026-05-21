ЦБ рекомендовал банкам выявлять клиентов с траншами наличных от 5 млн рублей

Центробанк предложил банкам ежедневно проверять операции физических лиц с крупными суммами наличных, установив порог в 5 миллионов рублей за месяц.

Регулятор предложил банкам проводить ежедневный анализ клиентских операций. ЦБ рекомендовал акцентировать внимание на конкретных признаках для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Для граждан кредитным организациям советуют следить за одним признаком. Речь идет о совокупном внесении наличных в размере около 5 миллионов рублей в течение 30 дней. Доля этих поступлений составляет не меньше 70% от кредитового оборота без учета переводов собственных средств. Затем крупная сумма быстро тратится, и основная часть денег уходит за рубеж.

Банкам советуют обращать внимание на клиентов с высокой частотой пополнения счета наличными. Данный показатель составляет от десяти операций в месяц. Каждая такая операция должна превышать 100 тысяч рублей. После этого основную часть этих денег в короткий срок переводят за границу.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей критерии отличаются. ЦБ рекомендовал банкам проверять счета клиентов-нерезидентов, если на них в течение 30 дней поступило наличными 30 миллионов рублей или больше.